Terörist Sakine Cansız'ı savunan Canan Kaftancıoğlu'dan skandal açıklama 2013 yılında öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız için "İnsanlık kaybetti" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, neden savundun sorusu üzerine "Yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, büyük seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs günü sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Vatandaşlar, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.

Büyük gün için nefesler tutulurken, adaylar da seçim çalışmalarına süratle devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki isimlerin her geçen gün yeni bir "terör" sempatisi ortaya çıkıyor.

14 Mayıs öncesinde HDP ile işbirliği yaparak büyük bir kesimin tepkisini alan Kılıçdaroğlu, çok geçmeden de milliyetçilik rolüne soyundu.

Kılıçdaroğlu'na Kandil'den her geçen gün yeni bir destek mesajı gelirken, bu kez konuya özne CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

"İnsanlık kaybetti"

Kaftancıoğlu, 2013 yılında öldürülen PKK'nın kurucularından Sakin Cansız için "İnsanlık kaybetti" şeklinde bir twet paylaşmıştı.

Paylaşımını bir süre sonra silen Kaftancıoğlu'nun karşısına "neden savundun" sorusu, Babala TV programında geldi.

"Yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil"

Öldürülen bir teröristi savunan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Sakine Cansız PKK'nın kurucularından biridir. Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil.