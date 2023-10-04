Teröristbaşına övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın mahkemedeki savunması Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan’a methiyeler dizmesi nedeniyle tutuklandı. Bugün hakim karşısında çıkan Yanardağ, "Benim tutuklanmam, bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir" dedi.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde terörist sevici açıklamalarıyla gündeme geldi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Böylelikle Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınmasının ardından savcılıkta işlemleri sona eren Yanardağ tutuklandı.

Yanardağ hakim karşısında

Hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Merdan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Savcılık ikinci bir montaj video üreterek suç uydurdu"

Duruşmada sanık Yanardağ ilk savunmasını yaptı. Şu ifadeleri kullandı:

Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye'yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır. Benim tutuklanmam, bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir. Toplumu sindirmek içindir. Yargılanmamın nedeni terör örgütü övmek değildir. Savcılık ikinci bir montaj video üreterek suç uydurdu.



Burada olmamın nedeni TELE1'in yayınlarından dolayıdır. Yaptığım programın süresi 50 dakikadır. Bu programda suçu ve suçluyu övmemişim, ne olduysa Türkiye bayrama giderken 'gündem boş çılgın bir gazeteciyim gündem yaratayım' demişim böyle bir şey olabilir mi?

"Dün Ayşegül Aslan'ın başına gelen de budur"

Böyle bir muameleyle karşılaştım. Beni niye tutukladınız adresim belli, tüm çağrılara uymuşum hiç aksama olmamış.



Şöyle bir tezgah kurulmuş sosyal medyada bir trol ordusu var onları millet sanan bir savcılık var. Dün Ayşegül Aslan'ın başına gelen de budur. Bir kampanya başlıyor kim oldukları belli değil. Büyük bölümü sahte, dava açmaya çalışıyoruz isim çıkmıyor.

"Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmışım"

Sözüm ona infial var. Biri sokağa çıkmış mı yok. TELE1'in önüne gelip bir protesto var mı yok ama halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmışım.



Beni destekleyen binlerce tweet var. Bunları dikkate almayan savcılıkla karşı karşıyayız. Seçimlerden önce yaptığımız yayınlar rahatsız etti. AK Parti'nin izlediği politikaları eleştirmek için yapıldı bu program.

Tutukluluk halinin devamı istendi

Yanardağ'ın yargılandığı davada Savcılık, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ne olmuştu?

101 gündür tutuklu bulunan Yanardağ, muhalefetin fonladığı Tele 1'de canlı yayında yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.

Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.



Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.