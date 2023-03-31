Teröristleri öven İBB çalışanı: Eda Ezgi Yıldız Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ezgi Yıldız gözaltına alınırken, İBB de işine son verdi.

İHA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazanmasında pay sahibi olan HDP'ye borcunu personel alımlarında gösterdi.

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız'ın adresi tespit edildi.

Gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Eda Ezgi Yıldız isimli şahıs, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Eda Ezgi Yıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu öğrenildi.

Şüpheli aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenildi.

İşine son verildi

Daha önce de birçok kez İBB çalışanının terörü öven paylaşımları çıkmıştı. İlk kez savunmaya geçmeyen İBB yönetimi, yaptıkları şu açıklamayla işine son verildiğini duyurdu: