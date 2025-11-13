Terörsüz Türkiye Komisyonu 18 Kasım'da toplanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörden arındırılmış Türkiye hedefiyle kritik adımlar atılıyor...

Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.

KOMİSYON 17'NCİ KEZ TOPLANIYOR

Bu kapsamda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18 Kasım Salı günü 17'nci kez toplanacak

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Komisyon'un 17. toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtildi.

TARİHİ KOMİSYON

Tarihi komisyon bugüne kadar 16 kez toplandı.

Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi.

İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

HAKAN FİDAN VE YILMAZ TUNÇ SUNUM YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yılmaz Tunç, komisyonun 16'ncı toplantısında sunum yaptı.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.