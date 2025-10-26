Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin terörsüz bir gelecek hedefinde yeni bir döneme giriliyor.

PKK terör örgütü, ülke içindeki silahlı unsurlarını Türkiye sınırları dışına çekme kararını açıkladı.

"TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

Açıklama özetle şöyle:

Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz. Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz.



Geri çekilen gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır.



Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır.



Attığımız bu pratik adımlar da PKK’nin 12. Kongre Kararlarını uygulamadaki kararlılığı ve net tutumumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır.



Çok açık ki biz 12. Kongre Kararlarına bağlıyız ve uygulamakta kararlıyız. Ama bunların pratikleşmesi için de yine PKK 12. Kongresinin aldığı kararlar doğrultusunda sürecin gerektirdiği hukuki ve siyasi yaklaşımlar gecikmeden gösterilmelidir.



Bu çerçevede PKK’ya özgü Geçiş Hukuku esas alınmalı, demokratik siyasete katılabilmek için gerekli özgürlük ve demokratik entegrasyon yasaları gecikmeden çıkarılmalıdır.

BAHÇELİ VE ÖCALAN'IN ÇAĞRISI, SÜRECİN BAŞLANGICI OLDU

Süreç, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı grup toplantısında yaptığı, sonrasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile başladı.

Bu çağrının ardından örgüt içi tartışmalar ve çeşitli beyanlar gündeme gelirken, toplumun farklı kesimlerinde tartışma yaratan açıklamalar da yaşandı.

12. KONGREDE "SİLAHLI MÜCADELEYE SON" VURGUSU

Öcalan’ın yaklaşık 8 ay önce İmralı’dan gönderdiği, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir." mesajı üzerine örgüt, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12. Kongresi’ni topladı.

Kongre sonrası 12 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadelenin ve PKK adıyla yürütülen faaliyetlerin sonlandırılması” ifadeleri yer aldı.

SÜLEYMANİYE'DE "SİLAH BIRAKMA SEREMONİSİ"

Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda örgüt, 11 Temmuz 2025’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kırsalında bir “silah bırakma töreni” düzenledi.

Etkinlikte örgüt mensupları sembolik olarak silahlarını yaktı.

TBMM'DE "MİLLİ DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK KOMİASYONU" KURULDU

Sürecin ilerlemesiyle birlikte, PKK’nın silahsızlandırılması ve ardından atılacak yasal adımların belirlenmesi amacıyla, TBMM’de temsil edilen partilerin (İYİ Parti hariç) katılımıyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, 5 Ağustos 2025 itibarıyla çalışmalarına başladı.

ZORLU SÜREÇTE BÖLGESEL GERİLİMLER ETKİLİ OLDU

PKK’nın silah bırakma süreci, bölgesel gelişmeler nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı.

İsrail’in Suriye’deki operasyonları ve SDG’nin (Suriye Demokratik Güçleri) Türkiye karşıtı hamleleri, örgütün geri çekilme sürecini yavaşlattı.

Ankara ise “özerklik” girişimlerine karşı askerî operasyon seçeneğini dışlamadığını açıkça duyurdu.

DEM PARTİ'NİN AÇIKLAMALARI SÜRECİ GERDİ

Süreç devam ederken DEM Parti yöneticilerinin bazı açıklamaları da kamuoyunda tepki çekti.

Sırrı Sakık’ın “alçak polemiği” olarak anılan çıkışı, Gülistan Koçyiğit’in şehitlere yönelik ifadeleri ve bazı toplantılarda Öcalan propagandasına yer verilmesi, sürecin doğal seyrini olumsuz etkiledi.

ÇEKİLME, GARA VE BAHDİNAN BÖLGELERİNİ KAPSIYOR

Bölgedeki gazeteciler, örgütün Bahdinan hattından iç bölgelere doğru çekileceğini ve Gara Dağı’nın da bu kapsamda olabileceğini belirtiyor.

Silahlı grupların bir kısmının Kandil bölgesine yönlendirileceği değerlendiriliyor.

DEM PARTİ HEYETİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

PKK’nın yaptığı “tarihi açıklamanın”, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Heyetin, 30 Ekim’de yapılacak TBMM Komisyonu toplantısı öncesinde İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.