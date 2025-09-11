Terörsüz Türkiye Komisyonu yeniden toplanıyor

Terörsüz Türkiye süreci sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fedakarlıkları sonrası başlayan süreçte, TBMM'de komisyon kurulu.

Bahçeli'nin önerisi sonrası kurulan ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adını alan komisyon, yeni haftada da çalışmalarını sürdürecek.

Komisyon verilen kısa süreli bir aranın ardından yeniden toplanacak.

KİMLER DİNLECEK

Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.

Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi.

YARIN YAPILACAK OLAN TOPLANTIDA TÜSİAD VE MÜSİAD TEMSİLCİLERİ DE YER ALACAK

Komisyonun yarın yapacağı toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

"KOMİSYON İMRALI'YA GİTSİN" ÖNERİSİ GELMİŞTİ

Komisyonda, MHP'nin İmralı'ya heyet gitsin önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin, İmralı'ya gitmesini önermişti.