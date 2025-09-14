Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Bu kapsamda da MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu.

Kurulan bu komisyom Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ismiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, bu hafta bir kez daha toplanacak.

Çarşamba günü yapılacak 10'uncu toplantıda, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek.

Bazı sivil toplum kuruluşları ise perşembe günkü 11'inci toplantıda görüşlerini sunacak.

YENİ HAFTADA 2 TOPLANTI YAPILACAK

Uzmanlar görüşlerini aktaracak, bölgeyi tanıyan sivil toplum kuruluşları önerilerini sunacak. Tarihi Komisyon, yeni haftada da yoğun mesai yapacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada 2 toplantı gerçekleştirecek.

Çarşamba günü yapılacak toplantıya çatışma çözümü alanında çalışmalar yapan uzmanlar ve akademisyenler katılacak.

Terörsüz Türkiye hedefine giden sürece ilişkin görüş ve tavsiyelerini aktaracaklar. Perşembe günü yapılacak 11'inci toplantıdaysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı sivil toplum kuruluşları ağırlanacak.

FARKLI KESİMLER GÖRÜŞLERİNİ BELİRTTİ

Tarihi Komisyon bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden birçok ismi dinledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı.

Süreçte şehit yakınları ve gazilerin görüşleri alındı. Baro başkanları ile eski meclis başkanları, tavsiyelerini dile getirdi. İş dünyası ve sendikalar sürecin ekonomik boyutuna ilişkin konuştu. Diyarbakır anneleri ile Cumartesi ve Barış Anneleri de dinlenenler arasındaydı.

Tüm bu görüşmelerin ardından, siyasi partilerin olası yasal düzenlemelere dair önerileri masaya yatırılacak.