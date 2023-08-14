Teslimat bekleyen Togg otomobiller görüntülendi Ensonhaber WhatsAapp İhbar Hattı'na gönderilen bir görüntüde yerli otomobil Togg'un içerisinde bulunan bir vatandaş sevkiyat bekleyen Togg araçları kaydetti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg araçlarına her geçen gün talep artıyor.

Şık ve tasarımıyla görenlerin beğenisini toplayan araçlar, satış bayisine gönderilmek amacıyla sahiplerine ulaştırılmayı bekliyor.

Yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte elektrikli araçlara olan talepler de artış gösteriyor.

Öte yandan Ensonhaber WhatsApp İhbar Hattı'na teslimat bekleyen Togg otomobillerinin görüntüsü kaydedildi.

"Üç sıra bu araçların hepsi teslimat bekliyor"

Görüntüleri kaydeden vatandaş şu ifadelere yer verildi:

Togg’un içerisindeyiz şu an ve burada da sahiplerini bekleyen Togglar var. Sıralanmış yandan göreceksiniz hepsi sevkiyat bekliyor. Şöyle kuyruk ilerleyip gidiyor, üç sıra bu araçların hepsi teslimat bekliyor.

"Çok güven veriyor araba"

Vatandaşlar Togg hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyle bir araç görmedim daha önce çok araca bindim bu başka bir şey uçak gibi diyebilirim yani beğenmek ne kelime. Beğenmek az kalır harikaydı."

Bir başka vatandaş ise, "Çok güven veriyor araba, yapanların ellerine ayaklarına sağlık. En iyi arabadan daha iyi araba Togg marka rakibi yok yani."