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    Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi evinde bulundu

    Malatya’da koronavirüs semptomları göstermesi nedeniyle hastaneye başvuran kişi, sonucun çıkmasını beklemeden hastaneden kaçtı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 13:21
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    Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi evinde bulundu

    Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Beylerbaşı Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki A.K., yüksek ateş, öksürük gibi koronavirüs semptomları nedeniyle sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

    Burada koronavirüs testi yapılan hasta, iddiaya göre bir yolunu bulup hastaneden kaçtı. Durumu fark eden sağlık ekipleri hemen polise haber verdi.

    Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi evinde bulundu ViDEO

    HASTANEDEN KAÇAN ŞAHIŞ VE EŞİ GÖZETİM ALTINDA

    Polis ekipleri şahsın evde olduğunu belirleyince, özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı ve eşini evden alarak ambulansla yeniden hastaneye götürerek gözetim altına aldı.

    Şahsın korkarak hastaneden kaçtığı belirtilirken, koronavirüs testinin sonucunun henüz belli olmadığı öğrenildi.

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