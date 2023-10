Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor Havaların soğumasıyla yağlanan hamsiler tezgahlarda yerini aldı. Hamsinin kilosu, 70 TL'den satışa sunuluyor.

İHA

Avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte hamsi bolluğu devam ediyor.

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla hamsi en yağlı dönemine girdi.

Hamsinin kilosu 70 lira

Tezgahlarda hamsi kilosu 70 liradan alıcı bulurken, mezgit 100, lüfer 180, palamut 150, levrek 130, çupra 120 ve torik 450 liradan alıcı buluyor.

"Hamsi çok lezzetli"

Hamsinin iri ve yağlı olduğunu dile getiren Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, "Hamsi çok yağlı. Zamanından önce yağlanmasına bizde şaşırıyoruz ama hamsi hem bol hem yağlı. Çok lezzetli şu anda. Tam yenilecek durumda. Hamsi olunca palamut az oluyor. Geçen yıla oranla palamudumuz az. Yine var, yok değil ama az durumda. Diğer balık çeşitlerimizin hepsi mevcut. Hepsi çok güzel. Mevsimsel olarak tam yenilecek durumdalar." dedi.

"Et ürünleri içerisinde en sağlıklısı balık"

Balıkların havaların soğuduğunda değil her zaman tüketilebileceğini dile getiren Kılıç, "Balıklar hava soğudukça daha da lezzetleniyor. İnsanların bir düşüncesi var sıcakta balık yenmez gibi ama bu yanlış bir düşünce. Balık her zaman yenilebilir. Et ürünleri içerisinde en sağlıklısı balık." diye konuştu.

