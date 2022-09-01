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TFF binasına silahlı saldırı

TFF binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.