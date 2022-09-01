- Haberler
- Gündem Haberleri
- TFF binasına silahlı saldırı
TFF binasına silahlı saldırı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2022 - 18:38
- Güncelleme : 01.09.2022 - 18:48
TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.
Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi.
Saldırganlar araçla kaçtı
Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.
TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi.
Kurşunlardan biri Hamit Altıntop'un kafasını sıyırdı
Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.