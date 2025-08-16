The Economist yazdı: Çinli otomobil üreticileri Türkiye'ye yöneliyor

Otomobil devleri direksiyonu Türkiye’ye kırdı...

Bunun altında yatan en önemli nedenler birisi ise Avrupa'nın Çin'e uyguladığı ek vergiler.

AB'DEN EK VERGİLER

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyordu.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları, rakiplerini geride bırakıyordu.

AB Komisyonu, geçtiğimiz temmuzda Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

YÜZDE 35 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

Bu uygulamanın üzerine Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getirdi.

THE ECONOMİST YAZDI

Tüm bunlar yaşanırken The Economist, yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir makale yayınladı.

ÇİNLİLER TÜRKİYE'YE YÖNELİYOR

Gazete, Çinli üreticilerin yüksek gümrük vergilerine uğramamak için Türkiye’ye yöneldiğini ifade etti.

YATIRIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Bu kararın ardından harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi.

İlk olarak BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma çalışmaları sürerken, Chery ile Samsun'da fabrika için mutabakata varıldı.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli parçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'DEN DEV YATIRIM

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.