Thodex davasında karar açıklandı Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 11 bin 196 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

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Vatandaşları dolandırarak mağdur eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'de yargı süreci sona erdi.

Thodex davasında karar açıklandı.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında 'bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezasına hükmedildi.

16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraat kararı verildi.

Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Milyonlarca dolarlık kripto parayla kaçmıştı

Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmış, Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Faruk Fatih Özer hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık' ve 'örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.