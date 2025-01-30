Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme: Tahliye kararı

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Kripto para borsası Thodex ile binlerce kişi mağdur edildi..

Bu kapsamda yargılama süreci devam eden ve 400 bin kişiyi dolandıran Özer, yurt dışına kaçmış ve akabinde Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Thodex’e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma da geçtiğimiz yıl tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında, 120 sayfalık iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede; Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

94 MİLYON TL VURGUN

Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi.

Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi.

ÖRGÜT SUÇU YÖNÜNDEN TAHLİYE KARARI

Yaşanan son gelişmede ise Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı.

Özer hakkında Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına karar verilirken, örgüt suçu yönünden ise tahliyesine karar verildi.

Son dakika gelişmesi sonrası Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan'dan beklenen açıklama geldi. Erarslan, Özer'in örgüt suçu yönünden tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

"DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA İLİŞKİN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ"

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, Thodex dosyası İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erarslan ayrıca basın açıklamasını sosyal medya hesabından yayınladı.

Açıklamasında Erarslan, "Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir." diyerek, devamında da Özer'in dolandırıcılık suçlamasına ilişkin ise tutukluluğunun devamına karar verildiğini bildirerek hapiste kalmaya devam edeceğini paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedir.

NE OLMUŞTU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

11 BİN 196 YIL HAPİS CEZASI

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

YARGILAMA SÜRERKEN YENİ MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.