Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ilk duruşması Elbasan Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Özer, mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edilecek.

Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.

Güvenlik önlemleri belirlenecek

Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

30 Ağustos’ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

İade süreci

Bakan Soylu, “Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler.

“Mahkemenin kararına bağlı, biraz sürer”

Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz.” demişti.

"Sistemde bakım çalışması var"

Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan ve merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan Thodex kripto para borsasına ait hesapları bulunan kullanıcılar hesaplarına girememiş daha sonra bloke edildiğini öğrenmişti.

"Sistemde bakım çalışması var" açıklamasıyla müşteriler oyalanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Nisan 2021 günü Thodex vurgununa ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmadan 2 gün önce kaçtı

Soruşturmadan 2 gün önce Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı, soruşturma uluslararası boyuta uzanmıştı.

Yurt dışı borsası ile yazışma

Faruk Özer'in firarından önce dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığı belirlenirken, soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı borsası ile de yazışmalar yapmıştı.

Thodex kurucusu ve yöneticisi Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğunun tespiti üzerine paralara el koyulması talep edilmişti.

6 şüpheli tutuklamıştı

Uluslararası kripto para borsası Binance şüphelilerin hesabına da bloke koyulmuştu.

Çok yönlü yürüyen soruşturma kapsamında 82 şüpheli belirlenmiş, süreç içinde aralarında Faruk fatih Özer'in ağabeyi Güven ve kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Ayrıca 21 şüpheli hakkında da dava açılmıştı.