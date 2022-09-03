THY personeline 20 bin lira ikramiye verecek

Operasyonlarda görev alan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline THY, 20 bin lira ikramiye desteği müjdesi verdi.

Türk Hava Yolları’ndan (THY) personele ikramiye müjdesi verildi.

THY, salgının havacılık sektöründeki olumsuz etkilerine rağmen yıkın ilk 6 ayında 11 milyar 375 milyon lira net kar açıkladı.

DHA’nın haberine göre; THY, operasyonlarda görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu.

İkramiyeler 7 Eylül’de takdim edilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz.”