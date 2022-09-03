Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.094
-1.07%
BTXN Coin
4.89
7.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C
    THY personeline 20 bin lira ikramiye verecek

    THY personeline 20 bin lira ikramiye verecek

    Operasyonlarda görev alan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline THY, 20 bin lira ikramiye desteği müjdesi verdi.
    • 03.09.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Hava Yolları’ndan (THY) personele ikramiye müjdesi verildi.

    THY, salgının havacılık sektöründeki olumsuz etkilerine rağmen yıkın ilk 6 ayında 11 milyar 375 milyon lira net kar açıkladı.

    DHA’nın haberine göre; THY, operasyonlarda görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu.

    İkramiyeler 7 Eylül’de takdim edilecek

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz.”

    THY personeline 20 bin lira ikramiye verecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Maltepe’de iki grup arasında kavga
    3. Sayfa

    Maltepe’de iki grup arasında kavga

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
    3. Sayfa

    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

    Görüş Bildir