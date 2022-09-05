Türk Hava Yolları, 2023 finali İstanbul’da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), Euroleague'den sonra bir büyük sponsorluk anlaşmasına daha imza attı.

Konuya ilişkin THY'den önceki gün bir paylaşım yapılmış, "Yarın paylaşacağımız büyük haber için heyecanlıyız. Takipte kalın!" denilmişti.

Şirketin Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, "Bir şeyler olacak!" tweet'ini atmıştı.

THY'den bir büyük sponsorluk anlaşması daha

Peş peşe gelen açıklamaların nedeni belli oldu.

Bundan böyle THY, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru olacak.

Anlaşma kapsamında THY'nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor.

THY, Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu VİDEO



3 kupanın da resmi sponsoru unvanıyla yer alacak

Bununla birlikte THY; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri’nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.