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THY Tarihi Forma etkinliği: 19 Mayıs THY uçağına isim yazdırma ekranı

THY Tarihi Forma etkinliği: 19 Mayıs THY uçağına isim yazdırma ekranı

THY, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Milyonların ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası uçağına yazılacak.