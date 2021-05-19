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- THY Tarihi Forma etkinliği: 19 Mayıs THY uçağına isim yazdırma ekranı
THY Tarihi Forma etkinliği: 19 Mayıs THY uçağına isim yazdırma ekranı
- Haber Merkezi
- 19.05.2021 - 09:06
THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için 'THY Tarihi Forma isim yazdırma' etkinliği başlattı.
Etkinliğe katılanların ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerine yazılacak.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, vatandaşları, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımla birlikte olmaya davet etti.
Peki, THY Tarihi Forma'ya nasıl isim yazdırılır? İşte THY uçağı tarihi forma isim yazdırma ekranı..
THY TARİHİ FORMA EURO 202 İSİM YAZDIRMA
THY’nin Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağında adınızın yer alması için 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini iletmeniz gerekiyor.
Bilgilerinizi girdikten sonra adınızı hazırlanmış olan forma hatıra kartını indirebilirsiniz.