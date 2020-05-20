- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- THY'den uçuşlar için yeni tarih
THY'den uçuşlar için yeni tarih
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 20.05.2020 - 21:38
Türk Hava Yolları koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğu uçuşların yeniden başlamasına ilişkin tarihleri bir kez daha güncelledi.
THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, iç hat seferlerinin 4 Haziran dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’a kadar durdurulduğu belirtildi.
KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklama şöyle:
“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda;
iç hat uçuşlarımız 04 Haziran 2020,
dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020
tarihine kadar durdurulmuştur.”