THY'den uçuşlar için yeni tarih

THY'den uçuşlar için yeni tarih

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğu uçuşların yeniden başlamasına ilişkin tarihleri bir kez daha güncelledi.

THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, iç hat seferlerinin 4 Haziran dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’a kadar durdurulduğu belirtildi.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

“Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda;

iç hat uçuşlarımız 04 Haziran 2020,

dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020

tarihine kadar durdurulmuştur.”