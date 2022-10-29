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    THY'ye 29 Ekim'de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi

    Ülkenin farklı noktalarından Ankara'ya getirilen 29 özel çocuk 29 Ekim Cumhuriyet kapsamında, THY ekibiyle kentte doyasıya gezip eğlenirek bayramın tadını çıkardı.
    • 29.10.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:16
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    THY'ye 29 Ekim'de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi

    Türkiye'nin Cumhuriyet ilan edilmesinin 99'uncu yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

    81 ilde ayrı ayrı düzenlenen etkinliklerde her yaştan vatandaş coşkuyla bayramın tadını çıkarıyor.

    Bu kapsamda, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin 7 bölgesinden, daha önce uçağa binmemiş ve Ankara'yı hiç görmemiş down sendromlu ve otizmli 29 özel çocuğu uçakla tanıştırdı.

    Çocuklara özel spor kıyafet hediye edildi

    THY Ankara Satış Müdürlüğü, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu destekleriyle yapılan projede, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki THY'ye ait özel salonda ağırlanan down sendromlu çocuklara spor kıyafetleri hediye edildi.

    THY ye 29 Ekim de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi #1

    Anıtkabir ziyaret edildi

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Mardin, Kars, Trabzon, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan gelen 29 özel çocuk için hazırlanan tur kapsamında ilk olarak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in ziyaret edildiği belirtildi.

    THY ye 29 Ekim de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi #2

    "İlk kez Ankara'ya geldim"

    Bunun yanı sırada açıklamada, özel çocuklar arasında bulunan ve programa Adana'dan katılan Selanay Çağabay'ın görüşlerine de yer verildi.

    Çağabay, "İlk kez uçağa bindim ve ilk kez Ankara'ya geldim. Türk Hava Yolları'na bu organizasyon için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Kendilerine özel hazırlanan hediyeleri alan çocuklar Türk Hava Yolları ile şehirlerine geri döndüler.

    THY ye 29 Ekim de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi #3

    "Mutluluklarını görmek bizim için değerliydi"

    DHA'nın haberine göre, THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak ise program ile ilgili "Başkentimiz Ankara'da, ülkemizin 7 farklı bölgesinden gelen 29 özel çocuk ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 29 özel başarılı sporcu çocuğumuz Ankara'da bulunan Anıtkabir, TBMM ve Külliye ziyaretleri yaparak ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devlet yönetiminin yer aldığı mekanlarını görme fırsatına sahip oldular.

    Çocuklarımızın kalbine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturma amacıyla yaptığımız bu çalışmada mutluluklarını görmek bizim için değerliydi. Başta Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, bu çalışmada bizlere destek veren Ankara Valiliği, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    THY ye 29 Ekim de 29 özel çocuğu ilk kez uçağa bindirdi #1

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