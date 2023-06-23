Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adıyaman'da iş dünyası ve vatandaşlarla buluştu Ticaret Bakanı Bolat, deprem bölgesindeki ekonomik faaliyetlere yön vermek ve depremzedelerle birlikte olmak üzere Adıyaman'a gitti.

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Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkisi altına aldı. Deprem bölgesinin tekrar ayağa kalkması için ekonomik hareketlilik de önemseniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ziyaretlerine Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Bakan Bolat, geziye ilişkin notlarını Twitter adresinden paylaşarak, "Vatandaşımızın sorunlarına ilişkin yapabileceklerimiz konusunda istişarelerde bulunduk." dedi.

Adıyamanlı iş insanları buluşması

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Adıyamanlı iş insanları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, söylerini şöyle sürdürdü:

Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Adıyaman'da ticari ve ekonomik hayatın işleyişine ilişkin talep ve sorunları dinledik.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız"

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

"Depremzede vatandaşlarımızın geçici yuvalarına misafir olduk"