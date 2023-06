Ticaret Bakanı Ömer Bolat Adıyaman'da iş dünyası ve vatandaşlarla buluştu

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkisi altına aldı. Deprem bölgesinin tekrar ayağa kalkması için ekonomik hareketlilik de önemseniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da ziyaretlerine Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek başladı.

Bakan Bolat, geziye ilişkin notlarını Twitter adresinden paylaşarak, "Vatandaşımızın sorunlarına ilişkin yapabileceklerimiz konusunda istişarelerde bulunduk." dedi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde Adıyamanlı iş insanları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, söylerini şöyle sürdürdü:

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözüm üretmek için var gücümüzle çalışacağız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Adıyaman’da depremzede vatandaşlarımızın geçici yuvalarına misafir olduk. Bu süreci kolaylaştırmak adına yapabileceklerimiz konusunda talep ve önerilerini dinledik. Bu büyük afetin yaralarını sarmada her an her sıkıntılarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.