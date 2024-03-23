Ticaret Bakanlığı açıkladı! 922 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan çalışmalarda, 922 milyon değerindeki uyuşturucu, gümrük kaçağı altın, kaçak sigara ve yedek otomotiv parçalarına geçit verilmedi.

DHA

Kaçakçılığa geçit yok...

Ticaret Bakanlığınca yapılan incelemelerle, kaçak yollarla ülkeye ürün sokmaya çalışanlar engelleniyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri mart ayının ilk haftasında harekete geçti.

114 milyon değerinde uyuşturucu

Böylelikle çalışmalarda yolcu ve kargo eşyası içerisine gizlenmiş, yaklaşık 34 milyon lira değerinde, 49 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, Kapıköy, Dereköy, Kapıkule Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik risk analizleri ve araç, yolcu kontrolleri kapsamında, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira tutarında 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 bin 203 otomotiv yedek parçası ele geçirildi

Kocaeli üzerinden Türkiye'ye getirilen iki konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine fiziki arama işlemi gerçekleştirildi. Naylon poşetlere konulmuş, çeşitli markalara ait hava yastığı, ekran, far, gösterge paneli, beyin olmak üzere toplamda, 4 bin 203 otomotiv yedek parçası ele geçirildi.

90 milyon lira değerinde gümrük kaçağı yedek parça

Yine Kocaeli'de, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında şüpheli olarak değerlendirilen bir konteyner mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilerek fiziki aramaya tabi tutulan konteynerde, yasal yükün içerisine gizlenmiş halde, ikinci el 123 oto motor parçası ele geçirildi. Kocaeli'de yapılan çalışmada toplamda 90 milyon lira değerinde gümrük kaçağı yedek parça ele geçirildi.

10,5 milyon liralık kaçak eşya tespit edildi

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında bir TIR mercek altına alındı. X-Ray tarama sisteminde şüpheli yoğunluklar gözlenmesi üzerine detaylı arama işlemi gerçekleştirildi.

Araçta yasal yükün arasına gizlenmiş halde 15 bin elektronik sigara, 40 kulaklık, 10 telsiz ve 3 püskürtme tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Kaçak sigarlar kereste içinde bulundu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucu Pendik Limanı'na gelen bir araç mercek altına alındı. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araçtan çıkan kerestelerin bir kısmının diğerlerinden daha uzun olduğu tespit edildi.

Keresteler kesilerek açıldı. Kereste içerisinin paket sigaralarla doldurulduğu tespit edildi. 7 milyon 125 bin lira değerinde toplam 125 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

700 milyon lira değerinde kaçak altın

2024 yılı ilk çeyreğinde kaçak altın yakalamalarında değer bakımından bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2598 oranında bir artış yaşandı. Bu doğrultuda, söz konusu dönemde yaklaşık değeri 700 milyon lira olan yaklaşık 364 kilogram ağırlığında kaçak altın ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)