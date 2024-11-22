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İHA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, iskender ve hamburgerde tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer verilmesine ilişkin olarak sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu bilgilendirmişti.

DÖNER, İSKENDER VE HAMBURGERDE GRAMAJ DENETİMLERİ BAŞLADI

Bilgilendirmenin ardından Bakanlık tarafından ülke genelinde ilişkin denetimler yapıldı. Bu çerçevede Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ana bileşiği pişmiş et olan döner, iskender ve hamburgerin gibi gıdaların bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı.

GRAMAJ BİLGİLERİNE YER VERİLİP VERİLMEDİĞİNE BAKILDI

Denetimlerde, tarife ve fiyat listelerinde bu ürünlerin içeriğindeki et ve köfteye ilişkin gramaj bilgilerine yer verilip verilmediğine bakıldı.

İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı bir şekilde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.