Ticaret Bakanlığı: Katar iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Katar’a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar, Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dün gerçekleşen grup toplantısında bir iddiada bulundu.

Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığını öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 'Katar aşığı' olmakla itham etti.

Kılıçdaroğlu, hayvanların 2 ay içerisinde uçaklarla ihraç edildiğini söyledi.

Bu iddialara yanıt ise gecikmedi.

BAKANLIK CEVAP VERDİ

Ticaret Bakanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun ihracat iddiasına yalanlama

İHRACAT VERİLERİ PAYLAŞILDI

Açıklamada, 2021 Kasım-Aralık döneminde Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının miktar bazında 22 bin 600 olduğu belirtilerek, 2022 yılının ocak ve şubat aylarında ise bu ülkeye 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu yılın mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir." denildi.

"İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

