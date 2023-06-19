Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı için tedbir aldı Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat uyarısı geldi. Özellikle alışverişlerde mağduriyet yaşanmaması adına yapılması gerekenleri paylaşan Bakanlık, 81 ilde denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu.

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Kurban Bayramı’na artık sayılı günler var…

9 günlük tatil boyunca herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmaması adına tedbirler alındı.

Ticaret Bakanlığı da, bayram öncesi fahiş fiyat uyarısında bulundu.

81 ilde denetim var

81 ilde denetim yapıldığını bildiren Bakanlık, vatandaşların özellikle alışveriş sırasında dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ülke ekonomisi canlanıyor"

Ülkemizde milli manevi değerlerimizin, ortak sevincimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının üst düzeyde yaşandığı bayram dönemlerinde de vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi ülke ekonomisine artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirmekte, ülke ekonomisinin canlanmasına büyümesine katkılar yapmaktadır.

İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir.

Fahiş fiyat uyarısı: Şikayetler takip edilecek