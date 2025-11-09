Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddialarına ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Iğdır'da bir mekandaki masalarda ısıtma sisteminin bulunduğu ve bunun açılması için 2 bin TL talep edildiği iddialarına açıklama paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama, "İddia üzerine, Ticaret Bakanlığımız tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan yerinde denetimde, söz konusu sistemin ısıtıcı olmadığı, doğum günü ve özel kutlama gibi etkinliklerde kiralanabilen özel bir dekoratif düzenek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, işletmenin fiyat çizelgesinde bu alanların kullanım bedelinin 799 TL olarak açıkça yer aldığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

'SÖZLÜ BEYANLAR TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Açıklamada ayrıca, ticari işlemlere ilişkin her türlü iddiada; fiş, fatura veya ödeme belgesi ibrazının esas olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: