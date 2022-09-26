Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil, Tele1 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatiplerin kapatılması gerektiğini savunarak tepki topladı.

CHP Milletvekilliğinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Sera Kadıgil, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul Sözleşmesi'nin iptali konusunda AK Parti seçmenlerine 'yobaz' ifadeleriyle hakaret etmişti.

Hakareti sonrası yuhalanan Kadıgil, bu kez Tele1 ekranlarında sarf ettiği sözlerle ağır tepki topladı.

Enver Aysever'in moderatörlüğündeki programda konuşan Kadıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liselerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

"Diyanet diye bir şey olabilir mi?"

Savunmalarına hararetli şekilde devam eden vekil, ''Diyanet diye bir şey olabilir mi? İnançlı var inançsız var, Alevi var, Sünni var, Hristiyan var, Musevi var. Biz bunların hepsinden vergi topluyoruz. Orada Diyanet diye bir kurum var, yalnızca bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya.

TİK Milletvekili Sera Kadıoğlu: Diyanet ve imam hatip kapatılsın ViDEO



"Diyanet kapatılmalıdır"

Eğitimden kesiyoruz, sağlıktan kesiyoruz, götürüyoruz imam hatipe veriyoruz. Niye, onun başındaki dayılar milyarlık mercedeslere binebilsinler diye. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil bir Siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır.'' şeklinde konuştu.





"Her yerde Kur'an kursları açılıyor patır patır"

İmam hatip liseleri hakkındaki düşüncesi sorulan Kadıgil, tutumunu devam ettirerek, şu ifadeleri aktardı;

''Sadece AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu güne kadar imam hatip sayısı 7 kat artmış. Her yerde Kur'an kursları açılıyor patır patır ki 2012 yılında bir kanun değişikliği yaptılar. Eskiden Kur'an kursları MEB denetimindeydi, buradan çıkarttılar. Daha sonra TCK'da bir değişiklik yaptılar. Normalde hapis cezası vardı onu kaldırdılar. Bilerek ve isteyerek kreş açmıyor, bunun yerine sübyan mekteplerini destekliyor.

"İmam ve hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler"

Kesinlikle İmam Hatipler kapatılsın. İmam ve hatip olmak isteyen arkadaşlar gidip üniversitede okuyabilirler. Ama dertleri imam ya da hatip yetiştirmek falan değil. Yurt yok yurt. Üniversiteye gidecek öğrenciler bu cemaatçilerin yurtlarına mahkum kalsınlar istiyorlar. Bu olay sistematik bir laiklik meselesi.''