TikTok 'Blackout Challenge' nedir? TikTok Blackout Challenge akımı hakkında bilgiler..

ABD'de 12 yaşındaki bir çocuğun TikTok’taki Blackout Challenge akımına katıldıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği iddiası, ebeveynleri endişelendirdi. Blackout Challenge nedir? sorusu gündeme geldi.

Blackout Challenge, bir süredir TikTok uygulaması akımları arasında yer alıyor.

ABD'de 12 yaşındaki Joshua isimli çocuk, TikTok’ta dayanıklılık meydan okuması olarak bilinen 'Blackout Challenge' sonucu nefessiz kalarak bilincini kaybetti.

Joshua'ın kendisini bulan ikiz kardeşi, 22 Mart'ta banyo zemininde kardeşini kendinden geçmiş halde bulduğunu söyledi.

Talihsiz olayın ardından ebeveynler, ‘TikTok Blackout Challenge nedir? Blackout Challenge akımı nedir?’ sorularına yanıt aramaya başladı.

2021 Ocak ayında da benzer bir olay, İtalya'nın Palermo kentinde yaşanmıştı. Video paylaşım ağı TikTok'ta "blackout challange" adlı nefessiz kalma meydan okumasına katıldığı belirtilen 10 yaşındaki kız çocuğu, yetkilileri harekete geçirmişti.

Peki, TikTok Blackout Challenge nedir? Blackout Challenge akımı nedir? İşte, detaylar..

TİKTOK BLACKOUT CHALLENGE NEDİR?

Aileye derin üzüntülerini ileten TikTok yaptığı açıklamada, "TikTok'ta, topluluğumuzun güvenliğini korumaktan daha yüksek bir önceliğe sahip değiliz ve tehlikeli davranışları teşvik eden veya yücelten içerikler kesinlikle yasaktır. Platformumuzda tehlikeli davranışların trend haline gelmesini önlemek için bu paylaşımlar derhal kaldırılır. Ayrıca, insanları potansiyel olarak tehlikeli bir içeriği görmesini veya bunları paylaşmaktan vazgeçirmek için ilgili etiketleri de engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

PASS-OUT CHALLENGE NEDİR?

"Pass-out Challenge", "Boğulma Oyunu", veya "Bayılma Oyunu" olarak da bilinen Blackout Challenge, uyarılara rağmen yıllardır dolaşımda yer alıyor. Tıp uzmanları özellikle ebeveynleri, bu eğilimin bayılmaya, beyin hasarına, nöbetlere ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyarıyor.