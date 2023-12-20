TikTok'ta para karşılığı gömleğinin düğmelerini açan 'Laz Kızı' hakkında hapis istemi Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Laz kızı' ismiyle tanınan kullanıcı hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Şu sıralar sosyal medya medyadaki paylaşımlar ve fenomenler mercek altında.

Kimileri dolandırıcılıkla cezaevine gönderilirken, kimileri de müstehcen paylaşımlarıyla okları üzerine çekti.

Son zamanlarda birçok vatandaş tarafından sıkça kullanılan 'TikTok' uygulaması ise bu durumun başında yer alıyor.

Yayında gömleğinin düğmelerini açtı

Para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun, 'Laz Kızı' ismiyle tanınıyor.

Kadın kullanıcı, canlı yayınlarında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açarak adından söz ettirdi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve Gül Hatun 26 Kasım'da Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

160 bin lira kazandı

Konuya ilişkin soruşturma ise tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Gül Hatun'un yayında 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Hediye karşılığı özel bölgelerini açtı

İddianamede, şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi.

Gül Hatun savunmasında; bir süredir çalışmadığı, Tiktok'ta yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi.

Gül Hatun savunmasının devamında, dosyada bulunan görüntülerin ocak ayında yayınlandığını, “Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın." diyerek takipçilerinden para talep ettiğini, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti.

Gül Hatun, TikTok'tan 30 bin lira kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

2 yıla kadar hapsi isteniyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)