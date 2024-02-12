Haberler



Gündem



TİP açıkladı: Hatay adayı eski futbolcu Gökhan Zan oldu

TİP açıkladı: Hatay adayı eski futbolcu Gökhan Zan oldu Yerel seçimlere kısa bir süre kala Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan olarak açıklandı.