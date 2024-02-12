TİP açıkladı: Hatay adayı eski futbolcu Gökhan Zan oldu
ensonhaber.com

Siyasi partilerde aday belirleme süreci devam ediyor.

Muhalefet cephesinde deprem bölgesi tedirginliği de yaşanıyor.

Bu illerden biri de Hatay.

TİP'ten yerel seçim kararı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bu kapsamda yeni kararını açıklamak üzere bugün basın toplantısı düzenledi.

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gökhan Zan'ı aday gösterdi.

Savaş'a 'adaylıktan çekil' talebi

Zan, "Hatay benim çocukluğum, can evim ve gençliğim." dedi.

Konuşmaları sırasında Zan, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da adaylıktan çekilmesini talep etti.

İyi Parti'nin adayı olmuştu

Eski milli futbolcu Zan, 22 Mart 2023’de İyi Parti’ye katılmış ve genel seçimlerde aday adayı olup seçilememişti.

27 Aralık 2023’te de partiden istifa etmişti.