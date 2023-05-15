TİP Antalya'da umduğunu bulamadı: Barış Atay Meclis'e giremedi Her fırsatta 'yargılayacağız' tehdidinde bulunan TİP'li Barış Atay, aday gösterildiği Antalya'dan milletvekili seçilemedi.

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14 Mayıs seçimlerinde sonuçların merakla beklendiği şehirlerden biri de Antalya oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP Antalya’da yüzde 32,50, AK Parti yüzde 28,73, İyi Parti yüzde 11,47, MHP yüzde 10, ise yüzde 4,79 oy aldı.

Sonuçlara göre ise CHP’den 6, AK Parti’den 6, İyi Parti’den 2, MHP’den 2, Yeşil Sol Parti’den 1 milletvekili çıktı.

Tehditler işe yaramadı: Seçilemedi

Milletvekili dağılımının ardından yalnızca TİP, Antalya'da hüsrana uğradı.

Daha önceki 'yargılayacağız' tehditleriyle gündeme gelen isimlerden biri olan TİP'li Barış Atay, bu seçimde umduğunu bulamadı.

Antalya 2. sıradan milletvekili aday gösterilen Atay, seçilemeyerek Meclis'e giremedi.

Öte yandan bilindiği üzere 27. Dönem Hatay Milletvekili olan Barış Atay, yerini Can Atalay'a bırakmıştı.

Yerine Can Atalay seçildi

Atay, 2018'de seçildiği bölge olan Hatay'ı Can Atalay'a bırakarak Antalya'da aday gösterildi.

Can Atalay Hatay'dan seçilirken TİP'te yalnızca Barış Atay, TBMM dışında kaldı.

Diğer 3 TİP'li Meclis'te kendine yer buldu

TİP'li diğer isimler Ahmet Şık, Erkan Baş ve Sera Kadıgil Meclis'e girmeye hak kazandı.

Barış Atay'ın seçilememesi ise sosyal medyada geyik konusu oldu.