TİP milletvekillerinden '4'lü masa' fotoğrafı

TBMM'de 4 kişilik milletvekili kadrosuyla muhalefet partileri arasında yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin '4'lü masa' fotoğrafı dikkat çekti.

Meclis'te az sayıda sandalyeye sahip olan partilerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP).

Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık ve Serda Kadıgil'in oluşturduğu TİP, daha önce yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nda yer almayacağını duyurmuştu.

Milletvekillerinin HDP sıralarından seçildiği partide yalnızca Sera Kadıgil, CHP'den transfer oldu.

Muhalefetin sol kanadındaki oluşumda yer aldı

TİP, daha sonra muhalefetin sol cephesini oluşturan yeni bir oluşumun içinde yer aldı.

HDP ve EMEP gibi partilerin yer aldığı üçüncü ittifakın ortaklarından biri olan TİP ile ilgili bir paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

"Komünistlerin 4'lü masası"

TİP Milletvekilleri Şık, Baş, Atay ve Kadıgil'in TBMM bahçesinden bir fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraf sosyal medyada çeşitli geyiklere konu oldu

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'komünistlerin 4'lü masası' yorumu yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise 'lise dizisi oyuncuları' gibi yorumlar yaptı.