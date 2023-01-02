Petrol
86
3.04%
Euro
20.0051
-0.11%
Dolar
18.7247
0.12%
Altın
1.099
0.30%
Borsa
5635
2.28%
Bitcoin
318.534
0.99%
BTXN Coin
6.13
-0.80%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    TİP milletvekillerinden '4'lü masa' fotoğrafı

    TİP milletvekillerinden '4'lü masa' fotoğrafı

    TBMM'de 4 kişilik milletvekili kadrosuyla muhalefet partileri arasında yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin '4'lü masa' fotoğrafı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 12:33
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meclis'te az sayıda sandalyeye sahip olan partilerden biri de Türkiye İşçi Partisi (TİP).

    Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık ve Serda Kadıgil'in oluşturduğu TİP, daha önce yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nda yer almayacağını duyurmuştu.

    Milletvekillerinin HDP sıralarından seçildiği partide yalnızca Sera Kadıgil, CHP'den transfer oldu.

    Muhalefetin sol kanadındaki oluşumda yer aldı

    TİP, daha sonra muhalefetin sol cephesini oluşturan yeni bir oluşumun içinde yer aldı.

    HDP ve EMEP gibi partilerin yer aldığı üçüncü ittifakın ortaklarından biri olan TİP ile ilgili bir paylaşım sosyal medyada dikkat çekti.

    TİP milletvekillerinden 4 lü masa fotoğrafı #1

    "Komünistlerin 4'lü masası"

    TİP Milletvekilleri Şık, Baş, Atay ve Kadıgil'in TBMM bahçesinden bir fotoğrafları paylaşıldı.

    Fotoğraf sosyal medyada çeşitli geyiklere konu oldu

    Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'komünistlerin 4'lü masası' yorumu yapıldı.

    Bazı kullanıcılar ise 'lise dizisi oyuncuları' gibi yorumlar yaptı.

    TİP milletvekillerinden 4 lü masa fotoğrafı #2


    Hector Bellerin: Ben bir solcuyum
    Dünyadan futbol

    Hector Bellerin: Ben bir solcuyum

    Japonya’daki heyelanda 10 ev toprak altında kaldı
    Dünya

    Japonya’daki heyelanda 10 ev toprak altında kaldı

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir