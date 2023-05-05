TİP'li Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bilboardlara 'Yargılanacaksınız' yazdı Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, AK Parti'nin reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı. "Yargılanacaksınız" ifadeleriyle iktidarı tehdit eden Şık görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Hummalı çalışmaların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı.

Bu süreçte hem siyaset arenasında hem de sahada heyecan oldukça yüksek seyrediyor.

Bir yandan vatandaşların nabızları yoklanırken, bir yandan da adaylar seçim programlarını sürdürüyor.

Tehdit dili devam ediyor

Muhalefet cephesi ise bu dönemde tehdit dilini artırmaya devam ediyor.

Sürekli olarak seçimleri kazandıkları takdirde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partilileri yargılayacağız' tehditlerinde bulunan muhalefet cephesi, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Provakasyonlar devreye sokuldu

Anketlerde geride olduğunu gören muhalif isimler, sokakları karıştırmak için kirli planları devreye soktu.

Geçtiğimiz yasama yılında HDP listelerinden Meclis'e giren Türkiye İşçi Partili (TİP) Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu AK Parti reklam afişlerine sprey boya ile yazı yazdı.

'Yargılanacaksınız' yazdı

Reklam afişlerine "Yargılanacaksınız" diye yazan Şık, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Skandalları bununla sınırlı değil

Ahmet Şık'ın tehdit söylemleri ve provakasyonları bununla da sınırlı değil.

2021 ve 2022 yıllarında kendi tabanına şirin gözükmek için 'kalkışma' çağrısında bulunan Şık, katıldığı canlı yayında milli iradeyi hedefe koymuştu.

Çok defa tehditte bulunmuştu

"Muhalefeti AK Parti'ye ve MHP'ye bırakmayacağız", "Bu devleti yıkmalıyız. Sokağa çıkın", "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" tehditlerini savuran Şık, "AK Parti kapatılacak" ifadelerini kullanmıştı.