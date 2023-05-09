TİP'li Ozan Bingöl'ün iddiası asılsız çıktı TİP milletvekili adayı Ozan Bingöl'ün ortaya attığı iddianın asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Bingöl'ün eşinin çalıştığı proje sona erdiği için görevlendirilmesinin bittiği aktarıldı.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.

Ankara 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Bingöl, bugün katıldığı Fox TV yayınında bir iddia ortaya attı.

Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevlendirme ile çalışan eşinin, milletvekili adaylığı sonrası görevlendirilmesinin sonlandırıldığı iddiasında bulundu.

Gerçek çok başka çıktı

Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyacı doğrultusunda zaman zaman öğretmen kadrolarında bulunan kişileri bakanlık merkez birimlerinde görevlendiriyor.

Bu görevlendirmeler bir yıllık dönemler halinde yapılıyor.

Çekimler bitti, görev sona erdi

Ankara’da bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ozan Bingöl’ün eşi G. Bingöl de 2019 tarihinden bu yana bir yıllık dönemler halinde bakanlığın bir biriminde pandemi döneminde EBA TV çekim faaliyetlerinde görev yapmak üzere görevlendirildi.

EBA TV çekim faaliyetleri tamamlandığı için G. Bingöl’ün de içinde bulunduğu 35 öğretmen, kadrolarının bulunduğu okullarda görev yapmaları için tebliğleri yapıldı.

Muhalif kimliği bilinmesine rağmen eşi merkez teşkilatta görevlendirildi

Ozan Bingöl’ün TİP milletvekilliği adaylığı 9 Nisan tarihinde ilan edilirken, görevlendirmesi tamamlanan eşi G. Bingöl’ün ve diğer öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okullarda görev yapmalarına ilişkin süreç 5 Nisan tarihinde başladı.

Her şeyden önce muhalif kişiliği bilindiği halde Ozan Bingöl’ün eşinin bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilmesi, Ozan Bingöl’ü yalanlıyor.