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    Tiryakiler dikkat! Sigaraya zam geldi mi? Ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 sigara güncel fiyatları!

    Son dönemlerde sigaraya yapılan zamlardan sonra tiryakilerin aklında “Sigaraya zam geldi mi? Ne zaman gelecek?” soruları yer almaya başladı. İşte 12 Ekim 2022 sigara güncel fiyatları…
    • 12.10.2022 - 17:57
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    Tiryakiler dikkat! Sigaraya zam geldi mi? Ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 sigara güncel fiyatları!

    Sigara insan sağlığı için oldukça zararlı bir madde. Ancak milyonlarca insan bağımlısı olduğu sigaradan vazgeçemiyor.

    Bu kadar insanın sigaraya bağımlılığı her geçen gün artarken, sigaraya ödenen ücretler de her geçen gün artıyor.

    Sigara tiryakilerini en çok üzen haberlerden biri ise zamlar oluyor. Özellikle son zamanlarda üst üste yapılan sigara zamları tiryakileri sarstı.

    Bunun üzerine sigara içen vatandaşlar “Sigaraya zam geldi mi? Ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. 12 Ekim 2022 sigara güncel fiyatları…

    Sigara zam geldi mi? Ne zaman gelecek?

    Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş, sigarada 2022 yılı içinde toplamda 10 TL’ ye kadar ulaşan zamlardan sonra 1,5 liralık bir zammın beklendiğini belirtmişti.

    Ancak henüz sigara zam gelmedi. Ne zaman zam geleceği ile ilgili henüz net bir bilgi gelmedi.

    Tiryakiler dikkat! Sigaraya zam geldi mi? Ne zaman gelecek? 12 Ekim 2022 sigara güncel fiyatları! #1


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