Tiryakiler dikkat! Yılbaşında sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara fiyatı...

Yeni yılda sigaraya zam geleceği haberleri gündeme düştü. En düşük sigaranın ise 33 lira olacağı iddia edildi. Peki sigaraya zam gelecek mi? 2023'te sigaraya zam mı gelecek? İşte ayrıntılar...

Zam haberleri, yeni yıldan önce geliyor...

2023'te sigara zammı yapılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü. En düşük sigara paketinin 33 liradan satılacağı ortaya atıldı.

Sigara kullanıcıları, yılbaşında zam var mı yok mu merak ediyor. Sigaraya zam gelecek mi, kaç TL olacak soruları araştırılıyor.

Şu an en düşük sigara fiyatı 27,5 TL en yüksek fiyat ise 48 TL olarak satılıyor. Peki sigaraya yılbaşında zam var mı? 2023'te sigaraya zam gelecek mi? Ne kadar? İşte detaylar...

Sigaraya zam gelecek mi 2023

Enflasyon oranlarındaki artışa bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi ÖTV'de beklenen artış beraberinde sigara fiyarına zammı gündeme getirdi.

Sosyal medyada ortaya atılan zam iddiaları resmiyet kazanmazken, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında bir artış söz konusu olabilir.

ÜFE oranı asgari maktu vergi oranını yükseltirse, sigaraya zam gelebilir. Aynı zamanda üretim maliyetlerinin yükselmesi de etkili olacaktır.