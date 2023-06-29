Titan faciasından geriye kalanlar çıkarıldı Titanik'in enkazına seyahat düzenleyen Titan denizaltısının yolculuğu patlama ile sonuçlandı. Dünyanın en ünlü zenginlerinin seyahat ettiği denizaltının enkazı ise çıkarılmaya başlandı.

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Titanik gemisinin enkazının görmek isteyen 5 milyardar, Titan denizaltısı ise yolculuğa çıktı ancak yolun sonu ölüm oldu.

18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltı, 5 kişiye mezar oldu.

Günlerce süren aramaların sonunda, 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

5 milyarderin hayatını kaybettiği ve geriye izlerinin dahi kalmadığı denizaltının enkazı ise çıkarılmaya başlandı.

5 kişiye mezar olan küçük denizaltının, uzaktan kumandalı deniz aracı Horizon Arctic tarafından elde edilen enkaz parçaları karaya çıkarıldı.

Enkaz parçalarının üzeri örtüldü

Enkaz, Kanada’nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's Limanı’na vinç yardımı ile taşındı. Enkaz parçalarının muşamba ile örtüldüğü görülürken, enkazın nereye nakledildiği henüz bilinmiyor.

OceanGate Expeditions’a ait "Titan" adlı denizaltısı ile dalışın başlamasından yaklaşık 2 saat sonra iletişim kesilmiş ve çok uluslu bir arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Enkaz parçaları kazaya ışık tutacak

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.