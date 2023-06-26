ABD Sahil Güvenlik, Titan faciasıyla ilgili soruşturma başlattı Toplam dört ülkenin katılacağı inceleme sonucunda kazanın nedeninin elde edilmesi hedefleniyor.

AA & Ensonhaber

Titanik'in enkazına seyahat düzenleyen Titan denizaltısının yolculuğu patlamayla sonuçlandı.

Denizaltı içinde bulunan 5 yolcuya mezar olurken, ABD soruşturma düğmesine bastı.

ABD Sahil Güvenlik, faciaya neyin yol açmış olabileceğine ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Gelecekte benzer felaketlerin önüne geçmek istiyorlar

Müfettiş Jason Neubauer, önceliklerinin enkazı kurtarmak olacağını ve insan kalıntılarının bulunması durumunda önlemlerin alınacağını söyledi. Soruşturma kapsamında hukuki ve cezai suçlamaların yöneltilebileceği belirtildi.

Soruşturmanın en üst düzeyde yürütüldüğü ifade edildi. Neubauer, gelecekte yaşanabilecek felaketleri önlemeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Soruşturmaya katılacak ülkeler

BBC'nin haberine göre, ABD'nin yürüttüğü soruşturmaya Kanada, Fransa ve İngiltere'den yetkililer katılacak.

Henüz ilk aşamasında olan soruşturma çerçevesinde Titan'a ait enkazın bulunması için çalışılıyor. Şimdiye kadar 5 ana parçaya ulaşıldı.

Dalıştan sonra iletişim kesildi

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltısının "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

Katastrofik şekilde patladı

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 22 Haziran'da Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söylemişti.

Denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.