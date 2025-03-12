TMSF, Bellona'yı satıyor: Bedeli 7 milyar TL

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TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.

7 MİLYAR BEDEL BİÇİLDİ

İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin lira olarak duyuruldu.

Yatırımcılar, 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek.

Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

KAPALI ZARF USULÜYLE YAPILACAK

İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak.

Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

FETÖ'NÜN GÜDÜMÜ ALTINDAYDI

1995 yılında Boydak Holding tarafından kurulan Bellona, İstikbal ve Mondi ile birlikte grubun mobilya markalarından biri olarak faaliyet gösterdi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Boydak Holding’in FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilerek kayyuma devredildi.

2016 yılında TMSF yönetimine geçen holdingin ismi, Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

SAHİPLERİ CEZA ALDI

Yargıtay, Boydak Holding’in eski yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Eski CEO Memduh Boydak, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, yargı sürecinin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, TMSF yönetimindeki 35 şirkette sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararını da onayladı.