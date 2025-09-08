TMSF, Maydonoz Döner'i satıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Terörün finansmanını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı için ihaleye çıktı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü', Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’nin, franchise sistemiyle çalışan 'Maydonoz Döner' isimli döner restoranları zinciri ile yine franchise sistemi ile çalışan 'My Fried Chicken' isimli çıtır tavuk restoran zinciri işletmelerinin et ve tavuk işletmeciliği faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

2,8 MİLYAR TL BEDEL

Bütünlük için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280,1 milyon TL olacak.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00’da 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

FETÖ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maydonoz Döner hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kâr payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelenmişti.

Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağlandığı belirlenmişti.

İDDİANAMENİN AYRINTILARI

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ile tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve tapelere de iddianamede yer aldı.

Şubelerin, FETÖ ile iltisaklı ailelere destek amacıyla kurulduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütle iltisaklı olanlardan seçildiği belirlendi.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, 46'sı tutuklu 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14 yıl 2'şer aydan 28 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.