Togg Gemlik üretim tesisi kapılarını açtı Yerli otomobil Togg hakkında merak edilen her şeyi Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş tek tek anlattı.

İHA

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca özlemini çektiği yerli ve milli otomobili artık yollara çıktı.

Togg tarafından üretilen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor.

Tam kapasiteli çalıştığında yılda 100 bin araç üretecek olan tesis de şu an günde 80 adet üretiliyor.

Akıllı cihaz olarak tabir edilen aracın açıklanan güncel fiyat listesi geçerliliğini korurken, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip tesislerde yeni renk çalışmaları da devam ediyor.

"3 dakikada bir araç üretilecek"

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, tesisin kurulu kapasitesi yılda 100 bin araç üretecek düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sedan coupeden sonra gelecek araçlardan sonra biz bunu 175 bin adete çıkartacağız. 100 bin adet demek, alt yapıda 3 dakikada bir araç üretecek şekilde ekipmanlarımızı kurguladık. Yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamaz. Bu sürecin olgunlaşması gerekiyor. Biz şu an yolun ortasındayız diyebiliriz. Biz şu an günde 80 araç üretirken, her türlü kalite süreçlerini iki defa yapıyoruz. Diğer taraftan ekibimize yeni kazandırdığımız arkadaşlarımızın da eğitim süreciyle beraber bu süreç hızlanacak. Haftaya sorarsanız bu rakam daha da yükselecektir. Bizim tam kapasiteye ulaşmamız temmuz sonunu bulacaktır.

"Batarya çok önemli"

Akıllı cihazın en değerli parçalarından bir tanesinin batarya olduğunun altını çizen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

Hem maddi hem teknolojik açıdan bataryalar önemlidir. Önümüzdeki dönemlerde enerjiyi depolayabilmek çok değerli olacaktır. Eski ligdeki içten yanmalı motor ve şanzıman neyse yeni nesil araçlarda da teknolojinin gelişmesiyle batarya, bataryanın etrafında akıllı cihazların içerisindeki yazılımlar ve güç elektroniği çok önemlidir. Batarya özelinde lityum teknolojiyi kullanıyoruz. Bunun içerisinde nikel, mangan, kobalt oranı 811 olan karışımı kullanıyoruz. Bu da birim hacme, en fazla menzili sığdırabilen bir teknolojidir. Biz bu teknolojiyi kullanırken, bizimle beraber yolunda başından beri bu teknolojiyi, hücreyi geliştirecek. Bundan sonra modülü üretecek ve bundan paketi bizimle beraber üretecek iş ortağı aradık.



Bu Farasis'le beraber gerçekleştireceğimize karar verdik ve biz 2021'in sonunda yüzde 50 ortaklı bir şirket kurduk. Biz onlarla beraber, her ayın 24 ve 25'inde burada hummalı bir çalışma vardı. İlk inşaata başlama törenini yaptık ve 2024'ün sonunda da Togg'un bitişiğindeki arazide Siro'nun yeni imalat fabrikası da hayat geçmiş olacak. Lityum bataryalar içerisinde hücrelerde ve modüllerde ısının dengelenmesi için iki önemli şey var. Birincisi soğutma ve ısıtma sistemleridir. Diğeri de yazılım teknolojisinin sizde olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim akıllı cihazımızın bataryalarında bunların teknolojisine vakıfız ve bunları yönlendirip, şekillendirebiliyoruz. Zaten şu ana kadar yaptığımız testlerde de soğuk ve sıcak havalarda testlerini yaparak buralara geldik.

"Avrupa'nın en temiz tesisi"

Ceo Gürcan Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

Gövde biriminden otomatik olarak buraya transfer olan gövdeler, önce 17 tane havuza girip çıkıyorlar. Oradan fırınlardan geçtikten sonra boya kabinlerine geliyor. Bu boya kabinlerinin içinde kaliteyi arttırmak hem de eşit şekilde dağılması için hem de kullanımının optimizasyonu için robotları tercih ediyoruz. Burada gördüğünüz tesis dünyanın en modern tesislerinden bir tanesidir. Avrupa'nın en temiz tesisi diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Buradan çıkabilecek olan çevreye bir ihtimal zarar verebilecek olan her şeyi ölçebiliyoruz. Biz bunları 800 derecede yakarak öyle dışarıya bırakıyoruz. Uçucu tabir edilen maddeleri Türkiye normlarının 9'da biri Avrupa standartları normlarının 7'de biri olacak şekilde burayı tasarladık ve çalıştırıyoruz. Burası gerçekten Avrupa'nın en temiz tesisi.

"Çok başarılı bir tasarımımız var"

Aracın testlerini adım adım gerçekleştirerek yolculuklarına devam ettiklerini işaret eden Karakaş, şunları söyledi:

Biz o testlerin hepsine hazırlanarak geliyoruz. İlk çarpışma testimizi 2021'in haziran ayında yaptık. Çarpışma testini yaptınız, aracın içinde hangi parça ne kadar deformasyona uğruyor, ona bakıyorsunuz. İç kabinin çok sağlam olması gerekiyor. Biz oradan ürünlerimizi geliştirerek bir noktaya getirdik. Daha ilk andan itibaren çok başarılı bir tasarımımız var. Nihayetinde yine sertifikasyon testlerini geçmek için de bu testler yapılıyor. Bahsettiğiniz NCAP bir enstitünün, kurumun oraya ortak olan ülkelerin üreticilerinin veya pazarlarının ürünlerini alıp test ediyor. Oraya bir araç gönderip de şunu bir test eder misiniz olmuyor. Orada ürettiğiniz aracı satıyor olmanız gerekiyor. Orada satılmaya başladıktan sonra onlar gidip alıyorlar ve testini yapıyorlar. Biz de fiziksel olarak yurt dışına açıldığımızda bu test yapılabilecek ama biz hazırız.

"Yurt dışı planlaması yapıyoruz"

Yurt dışına ihracat hususunda da açıklamalar yapan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışına açılmamızı her şeyden önce bir iki kritere bağladık. Birincisi kendi ülkemizde başarılı olmamız gerekiyor. İkincisi birden fazla model olması lazım. Seçim basketine insanlar girebilmesi için farklı kitlelere hitap etmek gerekiyor. Kendi organizasyonunuzun Togg,'un uluslararası işi yönetmeye hazır olduğu olgunluğa ulaşması lazım. Bunların hepsini birleştirdiğimizde 2024'ün sonu, 2025'in başı olarak görüyoruz. Bu anlamda da planlarımızı hazırlamıştık. Ülke adı vermek şu an için çok doğru olmaz. Her halükarda İskandinav ülkelerine olabilir. Elektrikli araçların pazarda daha fazla beğenildiği, ön yargısız kullanım sergilediği pazarlara yönelmek istiyoruz. Orada edindiğimiz tecrübelerden sonra Avrupa'nın iki büyük pazarı olan Almanya ve Fransa'yı hedefliyoruz.

"7 bölgede 27 noktada servisimiz var"

Şarj istasyonları ve servis konusuna da değinen Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: