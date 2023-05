İHA

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca özlemini çektiği yerli ve milli otomobili artık yollara çıktı.

Togg tarafından üretilen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki tesislerinde üretim aralıksız devam ediyor.

Tam kapasiteli çalıştığında yılda 100 bin araç üretecek olan tesis de şu an günde 80 adet üretiliyor.

Akıllı cihaz olarak tabir edilen aracın açıklanan güncel fiyat listesi geçerliliğini korurken, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip tesislerde yeni renk çalışmaları da devam ediyor.

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, tesisin kurulu kapasitesi yılda 100 bin araç üretecek düzeyde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sedan coupeden sonra gelecek araçlardan sonra biz bunu 175 bin adete çıkartacağız. 100 bin adet demek, alt yapıda 3 dakikada bir araç üretecek şekilde ekipmanlarımızı kurguladık. Yeni başlayan bir şirkette sıfırdan yüze çıkılamaz. Bu sürecin olgunlaşması gerekiyor. Biz şu an yolun ortasındayız diyebiliriz. Biz şu an günde 80 araç üretirken, her türlü kalite süreçlerini iki defa yapıyoruz. Diğer taraftan ekibimize yeni kazandırdığımız arkadaşlarımızın da eğitim süreciyle beraber bu süreç hızlanacak. Haftaya sorarsanız bu rakam daha da yükselecektir. Bizim tam kapasiteye ulaşmamız temmuz sonunu bulacaktır.