Togg hakkında merak edilenler

Türkiye’nin otomobili banttan indi, milyonların beğenisine sunuldu. Mart 2023’te seri üretimine başlanacak olan otomobil ile ilgili merak edilen birçok soru da cevabını buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni yapıldı.

60 yıllık hayal gerçek oldu

Togg Gemlik Kampüsü'nün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “60 yıllık hayal gerçek oldu.” dedi.

Tesisin açılış töreninde konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ilk mesajlarından biri, cep telefonlarının zaman içinde başına geldiğinin otomobillerde de beklenmesi oldu.

Yerli otomobil Togg banttan indi VİDEO

“Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık”

Bu sebeple otomobilden daha öte bir şey yapmak için yola çıktıklarını belirten Karakaş, “Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık.” dedi.

Gürcan Karakaş, Togg'un geçirdiği süreciyse şöyle özetledi:

İlk etapta 100 bin araç

“Akıllı cihaz nasıl serüven olarak başladı. 2018 yılında karakalem çizimlerle başladık sonra 3 boyutlu prototipini oluşturduk. Mayıs 2021'de geliştirdiğimiz ürünlerimizi denemeye başladık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle çalışarak akıllı cihazımızı geliştirdik. İlk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretebilecek şekilde tesisimizi tasarladık.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Togg, tersine beyin göçüne önemli katkı sağladı.” dedi.

Üretim tarihi Mart 2023

27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yerli otomobil ilk kez tanıtıldı.

Seri üretim için Gemlik'te 1 nokta 2 milyon kilometrekare alan üzerine dev bir fabrika kuruldu.

İlk model C-SUV’un prototipleri robotlar aracılığıyla yapıldı.

Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak Togg için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.

Hedef 2030’da 1 milyon adet üretmek

İlk etapta 17 ile 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.

Bu tarihte satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2 yıl sonra sedan modeli satışa sunulacak.

Bu modeli B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

Hedef 2030’a kadar 5 farklı gövde tipinde 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek.

Cumhurbaşkanı test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü gezdikten sonra Togg aracını test etti.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg” mesajını verdi.

Bataryası

Öte yandan araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.

Otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile “300+” ve “500+” kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Hızı

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

Tuşlar dokunmatik olarak tasarlandı

Togg'da deri direksiyondaki tuşlar dokunmatik olarak tasarlandı.

Torpidoda en çok merak edilen parça olan kamera ve sensörler bulunuyor.

Bu kamera ve sensör, verileri kaydederek güvenli sürüşe destek oluyor.

Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor.

Ayrıca cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.

Jant ve lastik kombinasyonu

Togg'da 235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonu bulunuyor.

5 kol jant göbeği ile bijonlar gizlenirken jantlardaki lale figürleri de tasarımda öne çıkan bir başka özellik.

Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen amortisör, helezon yay sistemi, amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı.

Süspansiyon sistemi yol tutuşu

Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan süspansiyon sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor.

Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.

Aynı DNA'yı taşıyan 5 model

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.

Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktası

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, satış sonrası süreçle ilgili “Biz bunu kendimiz yapmaya karar verdik. Yani servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz.” dedi.

Cihazın üzerinde 10'a yakın çip var

Gürcan Karakaş, Togg'da kullanılacak çiplere ilişkin ise “Cihazın üzerindeki 10'a yakın çipi Vestel ile beraber geliştiriyoruz, sanayileştiriyoruz. Onlarla beraber değiştirerek dolayısıyla pazarda daha kolay bulunabilecek, daha fazla kullanılan ve tüketici elektroniğe daha yatkın ürünleri kullanarak çözüyoruz.” dedi.