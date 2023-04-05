Togg ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a yapıldı. Togg, teslimatın görüntülerini "Heyecana 1800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği eşlik ediyor" notuyla paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yarım asırlık hayali gerçek oldu.

Yerli ve milli araç Togg artık hayal değil.

Togg, teslimata başladı...

Ön sipariş süreci tamamlanan Togg’un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

177 binden fazla başvurunun yapıldığı çekilişle 20 bin kişi teslimat için hak kazandı.

Bu kapsamda ilk siparişi, hayalin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan vermişti.

Biri Anadolu diğeri Gemlik model iki araç, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirildi.

İlk teslimat görüntüleri

Togg, resmi sosyal medya hesabından ilk teslimata ilişkin video yayınladı.

Görüntülerde, ilk Togg'ların Gemlik Fabrikası'ndan çıkışı, nakliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getiriliş anları yer alıyor..

"Heyecana 1800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği eşlik ediyor"

Togg, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: