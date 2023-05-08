Togg, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandı Yerli ve milli otomobilimiz Togg, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Jandarma amblemi ve renkleriyle donatılan Togg'un son hali, sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye, yerli ve milli üretim noktasında İHA ve SİHAların ardından, şimdi ise yerli otomobilini üretti.

Yerli otomobil Togg, banttan indi ve vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar başta olmak üzere herkes, yavaş yavaş Togg'u kullanıyor.

Şehirlerde halkla buluşan Togg için izdiham yaşanıyor. Vatandaşlar yerli ve milli otomobilimiz ile fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Geçtiğimiz günlerde de polis aracı olan ve göz dolduran Togg, şimdi ise jandarma tarafından kullanılmaya başlandı.

Togg, jandarmanın emrinde

Vatandaşlar tarafından beğenilen ve çekilişi için başvuru yapılan Togg, şimdi ise jandarmanın hizmetinde olacak.

Jandarmanın renkleri ve amblemi ile süslenen Togg'un o kareleri, sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanan Togg'un o kareleri de yorum üzerine yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, çok yakıştığını söyledi.