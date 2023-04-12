Togg Özbekistan'da! Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

AA

Yerli ve milli otomobil dünyaya yayılmaya devam ediyor...

Togg’un ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Togg'a ilk siparişi vermişti.

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan yerli üretim araçların ilk ikisi, Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'a törenle teslim edildi.

İkinci isim Aliyev oldu

Öte yandan Togg'un ikinci sahibi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

Aliyev, Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Togg'un anahtarını Aliyev'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim edildi

Togg’un yurt dışındaki yeni noktası Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını yürüten Özbekistan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemlik mavisi Togg'u, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

"Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir"

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek şunları söyledi:

Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır.

Cumhurbaşkanı Mirziyovey Togg'u deneyimledi

Törenin ardından direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank’ı ve Hisarcıklıoğlu’nu alarak Taşkent caddelerinde tur attı.

"Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev’e hediye etti.

Eser hakkında Mirziyoyev’e bilgi veren Bakan Varank, “Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık.” ifadesini kullandı.