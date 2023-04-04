Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti Yerli ve milli gurur Togg, seri üretim öncesi Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin ilk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

İHA

Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelindi.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali, yapılan özverili çalışmalar neticesinde nihayete erdi.

İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin Otomobili Togg'un trafiğe çıkabilmesi için geçmesi gereken testler tamamlandı.

Togg yollara çıkmadan önce; elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi birçok teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

Tek seferde tamamladı

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı çerçevesindeki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Yönetmelik çerçevesinde ilk TİP onay belgesi

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı.

İlk kez Togg'a verilen belgeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi eliyle verdi.

"Güçlü ve Konforlu"

Togg'un geçtiği testlerle ilgili değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

Togg bir otomobilden fazlası, rakipleri ile piyasada çok rahat yarışacak. Ses yok, çevreye zarar vermiyor, güçlü, gayet konforlu, ama aynı zamanda teknolojik.

Togg'un geçtiği testler