Togg sevkiyatları başladı! İlk modifiye Adana'da yapıldı Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.

İHA

Türkiye'nin yerli araba hayali gerçek oldu...

Kabine üyelerine dağıtılan Togg, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek gündemde yer alıyor.

Öte yandan geçen hafta Togg'un ilk sevkiyatları yapılmaya başlandı.

İlk olarak iki şehre gönderilerek Kula Elazığ'a, Anadolu ise Adana'ya teslim edildi.

Bir diğer yandan hafta sonu ise Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcıların evlerine yerli otomobilin teslimatları gerçekleşti.

Pazar günü teslim aldı

Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi.

İlk modifiye Adana'da yapıldı

Anadolu rengi araçlarını alan Ataş Ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı.

Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.

"Motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık"

Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü şu ifadeleri kullandı:

Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabii ki mutluyuz.



Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyinde güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık.

"Görünüş hatları çok güzel"

Öte yandan Sütcü, Togg T10X'u çok beğendiğini söyleyerek, "Araç çok güzel. Görünüş hatları çok güzel. Yeni çıkan bir araç olmasına rağmen standartların üzerinde bir araç." dedi.