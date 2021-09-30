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    TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu

    Yerli otomobil girişimi TOGG, SIRO Temiz Enerji Çözümleri adında bir şirket kurdu. SIRO, yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketlerini üretecek.
    • AA
    • 30.09.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:30
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    TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurdu.

    TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağı belirtildi.

    DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

    SIRO, yerli otomobilin batarya modüllerini ve paketleri üretecek. Enerji verimliliği konusunda dışa bağımlılık da azalacak.

    TOGG, 2020'de araç bataryaları konusunda ABD merkezli Farasis'le anlaştı. SIRO ve Farasis bataryaların üretimi için iş birliği yapacak.

    TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu ViDEO

    TEKNİK VERİLER PAYLAŞILDI

    Söz konusu paylaşımda, "Mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir gelişmeye daha imza attık ve SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurduk." denildi.

    Paylaşımda ayrıca, TOGG'un görüntülerini ve teknik verilerini içeren bir videoya yer verildi.

    TOGG yerli otomobilin bataryasını üretecek şirketi kurdu #1

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