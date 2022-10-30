Togg'da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı

Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan inerken, yerli otomobile ilişkin detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu da ortaya çıktı.

Togg'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi.

İlk etapta üretilecek otomobiller teste gönderilecek ve Mart 2023'ten itibaren C-SUV segmentindeki araçlar satışa çıkacak.

2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Torpido üzerinde bulunan parça merak edildi

Vatandaşların merak ettiği torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu sorusu da cevabını buldu.

Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçaya ilişkin meraklar netlik kazandı.

Güvenli sürüşe destek oluyor

Deri direksiyondaki tuşlar dokunmatik olarak tasarlanırken torpidoda en çok merak edilen parça olan kamera ve sensörler bulunuyor. Bu kamera ve sensör verileri kaydederek güvenli sürüşe destek oluyor.

Yorgunluk algılayıcı olarak çalışıyor

Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor. Ayrıca cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.

Torpido da ahşap detaylar

Togg’un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.