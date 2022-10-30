Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
387.160
-1.16%
BTXN Coin
10.71
0.75%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C
    Togg'da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı

    Togg'da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı

    Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan inerken, yerli otomobile ilişkin detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu da ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Togg'un ilk aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direksiyona geçmesiyle banttan indi.

    İlk etapta üretilecek otomobiller teste gönderilecek ve Mart 2023'ten itibaren C-SUV segmentindeki araçlar satışa çıkacak.

    2017 yılından bu yana devam eden Togg serüveninde otomobile ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

    Torpido üzerinde bulunan parça merak edildi

    Vatandaşların merak ettiği torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu sorusu da cevabını buldu.

    Torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçaya ilişkin meraklar netlik kazandı.

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #1

    Güvenli sürüşe destek oluyor

    Deri direksiyondaki tuşlar dokunmatik olarak tasarlanırken torpidoda en çok merak edilen parça olan kamera ve sensörler bulunuyor. Bu kamera ve sensör verileri kaydederek güvenli sürüşe destek oluyor.

    Yorgunluk algılayıcı olarak çalışıyor

    Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor. Ayrıca cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #2

    Torpido da ahşap detaylar

    Togg’un bugün ortaya çıkan görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görüldü.

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #3

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #4

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #5

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #6

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #7

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #8

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #9

    Togg da torpido üzerindeki detay ortaya çıktı #10


    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa'dan
    Ekonomi

    Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının dörtte biri Bursa'dan

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Devlet erkanı Anıtkabir'de
    Gündem

    Devlet erkanı Anıtkabir'de

    Görüş Bildir