Togg'dan teslimatlara ve servis noktalarına dair paylaşım Togg sosyal medya hesabından, teslimatların devam ettiğine ve yılın başından beri devam eden servislerin hizmete alındığına yönelik bir paylaşımda bulunuldu. Ayrı paylaşımda servis noktaları gösterildi.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg vatandaşları gururlandırmayı sürdürüyor...



Togg’da ön sipariş süreci tamamlanarak, hak sahibi 20 bin kişi belirlendi.

Çekilişe 177 binden fazla başvuru yapıldı.

Togg teslimatı sürüyor

Bu kapsamda Togg'un sahiplerine kavuşması için teslimat süreci hız kesmeden devam ediyor.



Togg'un resmi Twitter hesabından, Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

"7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada servis deneyimi sunmak için hazırız"

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız."

"Sevkiyatlarımız devam ediyor"

Teslimat sürecine yönelik görüntülerin yer aldığı ikinci paylaşımda ise "Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.